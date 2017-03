Polícia Militar apreende 2 revólveres utilizados em troca de tiros

Após serem acionados pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), para dar apoio as guarnições de 4º Batalhão, em uma ocorrência de troca de tiros entre grupos criminosos rivais no Bairro Mocinha Magalhães, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), abordou um táxi que transportava três dos envolvidos no confronto armado, um maior de idade e 2 menores.

Sendo localizado com Frankli Dourado, 18 anos, um revólver calibre 38 com 6 munições, que segundo outro dos integrantes, menor de idade, havia sido utilizado no ataque aos desafetos, revelando também que anteriormente eles estavam em um Fiat Uno, e após não obter êxito na tentativa, ainda atropelou o alvo do ataque, que estava acompanhado de um comparsa que revidou aos disparos.

O menor de idade ainda revelou ter em sua residência um revólver calibre 32, que foi apreendido junto com outros materiais de procedência não esclarecida pelo mesmo. O veículo utilizado no ataque não foi localizado.

Os 3 envolvidos e o taxista foram conduzidos à DEPCA, juntamente com as armas e os demais materiais apreendidos, para realização dos procedimentos legais referentes aos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Asscom