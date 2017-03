Operação em Rondônia localiza rota de carros roubados e vendidos no Acre

Uma operação da polícia de Rondônia descobriu que veículos roubados naquele Estado eram trazidos para o Acre. O grupo criminoso vinha agindo em Porto Velho há dois anos, em roubos e receptações de veículos particulares e até carros oficiais. Os veículos eram também levados para a Bolívia, onde provavelmente estavam sendo negociados por droga.

Esta semana a Operação Velozes e Furiosos cumpriu mandados de busca e apreensão em ´varios bairros de Porto Velho. Foram apreendidos vários objetos de procedência duvidosa como pneus, aparelhagem de som e outros. Foi recuperada pela Polícia Civil uma camionete SW4, branca.

Com as investigações foram levantados que esta quadrilha tem ramificações no estado do Acre, onde cinco dos suspeitos moram em Porto Velho e cerca de quatro deles residem no estado do Acre. Em janeiro deste ano foi encontrado pela Polícia Militar, na casa de um dos suspeitos, uma camionete Hillux, preta, subtraída em Rio Branco. Com relação a este veículo, a polícia rondoniense espera documentos do Acre para restituição.

Essa suposta quadrilha é responsável por três ocorrências de roubo de caminhões da Prefeitura de Porto Velho, observando que o modus operandi foi o mesmo nas três ações. Há indícios de que eles também tenham roubado a camionete da Prefeitura municipal de Alta Floresta. Com informações atribuna