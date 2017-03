Jovem é morto com seis tiros no Conjunto Esperança III

O jovem Cleideanderson da Costa Oliveira, de 22 anos, foi morto com vários tiros na manhã desta quarta-feira de cinzas, (01), na Rua Cruzeiro do Sul, bairro Esperança III, região da periferia de Rio Branco.

Segundo informações preliminares, foi ouvido cerca de seis tiros, populares chegaram até o local e encontraram Costa caído ao solo com várias perfurações de tiros. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada para socorrer a vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu e morreu durante atendimento.

Uma guarnição do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), estiveram no local, colheram algumas informações, e conseguiram identificar o autor do crime, mas o mesmo fugiu do cerco policial. A motivação para o crime seria uma possível rixa entre os mesmos.