Governo investe mais de R$ 8 milhões na produção rural do Juruá

Em planejamento nas cidades de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, na última semana, a Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) traçou estratégias para aplicação de investimentos na produção rural na região do Juruá. Mais de oito milhões de reais estão destinados para políticas públicas de agricultura familiar nos três municípios.

As atividades estão organizadas no fortalecimento de cadeias produtivas já praticadas na região, como fruticultura, horticultura, meliponicultura e piscicultura, entre outros programas que desenvolvem de forma sustentável a produção agroflorestal do estado.

Desde o plantio de frutíferas como açaí, maracujá, até o assessoramento técnico a criadores de mel, os investimentos seguem os principais programas de governo, visando o desenvolvimento das atividades florestais e agrícolas.

Serão mais de 2.400 famílias, nos três municípios, beneficiadas diretamente que contarão com o apoio das equipes da Seaprof e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater), para elaboração de projetos e assistência técnica.

O titular da Seaprof, Neto Thaumaturgo, fala da importância do trabalho organizado: “O planejamento nos ajuda a otimizar os recursos aplicados e a integrar mais os escritórios da Secretaria nos municípios. Assim, podemos ter um serviço com mais qualidade para o produtor rural”.

Thaumaturgo lembra o sucesso de outros trabalhos realizados nos últimos anos, como o plantio de coco, criação de abelhas para produção de mel e a construção de açudes. Políticas que ajudam a mudar o cenário econômico da região, garantem a diversificação da produção e deixam o Acre mais um passo a frente para sua autossuficiência na agricultura.

Parte desses investimentos já puderam ser vistos na solenidade com o governador Tião Viana, na última sexta-feira, 24, em Mâncio Lima. Além da entrega de equipamentos e insumos para as comunidades, foram firmados os projetos de desenvolvimento da cadeia da fruticultura com as comunidades da Nova Cintra, de Rodrigues Alves, e da Aldeia Puyawanawa.

Agência de Notícias do Acre