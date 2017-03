Fevereiro fecha com 42 mortes violentas; Veja a lista completa com os nomes das vítimas

O mês de fevereiro terminou, mas deixou um rastro de sangue em todo o Estado do Acre. Em fevereiro foram totalizadas 42 mortes violentas, duas a menos que janeiro, que foram registradas 44 mortes. A ”matança” desenfreada tem como motivação a briga entre as facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho. Esses dados foram divulgados em veículos de comunicação.

No ano de 2016 foram registradas 350 mortes violentas em todo o Estado, sendo que a capital é o lugar que mais se registra homicídios. A Secretaria de Segurança ainda não disponibilizou o número oficial de mortes até o momento.

Veja a lista de mortes violentas em fevereiro:

● 01/02

0⃣1⃣Nome: Sérgio Roberto do Nascimento, 39 anos, vulgo Sapim.

Local: Beco João Fonseca (Rua da Tripa) Bairro Tropical – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

0⃣2⃣Nome: Robson Leandro Vilcker, 22 anos.

Local: Bairro Esperança I – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 02/02

0⃣3⃣Nome: Antônio Queiroz da Silva, 49 anos (Mototaxista)

Local: Vila do V – Porto Acre.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣4⃣Nome: Rogério Roldes Nery, 17 anos.

Local: Bairro Calafate – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Assalto à casa de PM.

● 03/02

0⃣5⃣Nome: Kenedy Sobrinho dos Santos, 19 anos.

Local: Ramal do Gurgel, Bairro Amapá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣6⃣Nome: Paulo Sérgio Gomes Sobrinho, 26 anos.

Local: Ramal do Gurgel, Bairro Amapá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

0⃣7⃣Nome: João Victor Bezerra Nogueira, 18 anos.

Local: Estrada da Sobral, Bairro Sobral – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

0⃣8⃣Nome: Sérgio da Cruz Santana, 25 anos.

Local: Altura do km 12, Sentindo Manoel Urbano.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com a Polícia.

0⃣9⃣Nome: Frank Willian Alves da Silva, 18 anos.

Local: Altura do km 12, Sentindo Manoel Urbano.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com a Polícia.

● 04/02

1⃣0⃣Nome: Manoel Lopes, 43 anos.

Local: Bairro Seis de Agosto – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma Branca e carbonizado.

Circunstância: Encontrado carbonizado em apartamento.

1⃣1⃣Nome: Anelino Ferreira da Silva, 39 anos.

Local: Estrada do mutum, km 07 Ramal da Brahma – Bujari.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Encontrado morto no ramal.

1⃣2⃣Nome: Manoel Felipe Correia Galvão, 22 anos.

Local: Residencial Vale dos Buritis – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo e Branca.

Circunstância: Degolado na quadra.

● 05/02

1⃣3⃣Nome: Raimundo Nonato de Melo Silva, 44 anos.

Local: Estrada do Quixadá – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma Branca.

Circunstância: Morto pelo enteado.

● 06/02

1⃣4⃣Nome: Bruno Henrique Mendes, 16 anos

Local: Rua C, Bairro palheiral – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Encontrado morto na rua.

● 07/02

1⃣5⃣Nome: Romário Costa da Silva, 22 anos.

Local: Bairro João Eduardo – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

1⃣6⃣Nome: Izaldir Dias dos Santos, 28 anos.

Local: Bairro Caladinho – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

● 08/02

1⃣7⃣Nome: Augusto Moraes da Silva, 34 anos.

Local: Ramal Cachoeira – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: filha matou o pai.

1⃣8⃣Nome: Francisco das Chagas Figueiredo da Cunha, vulgo Pangaré, 21 anos.

Local: Presídio – Sena Madureira

Causa: Ferimento por arma branca.

Circunstância: Executado dentro do presídio.

1⃣9⃣Nome: Raimundo Gonçalves do Nascimento, 30 anos.

Local: Ramal Mendes Carlos 2, km 84 – Plácido de Castro.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado no Ramal.

● 09/01

2⃣0⃣Nome: Raimundo Alves de Brito, 54 anos.

Local: Seringal Belo Monte – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Irmão matou o outro e jogou o corpo no Rio.

● 10/02

2⃣1⃣Nome: Manassés Coelho Sales, 22 anos.

Local: Bairro Mutirão – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

● 11/02

2⃣2⃣Nome: Maria do Desterro dos Santos, 38 anos.

Local: Seringal Apodi, Alto Tarauacá – Tarauacá.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Morta pelo marido.

● 12/01

2⃣3⃣Nome: Eliezio de Melo Matos, de 15 anos.

Local: Bairro Formoso – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa. enquanto dormia.

2⃣4⃣Nome: Rêmulo Souza da Siva, 35 anos.

Local: Bairro João Eduardo II – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 13/02

2⃣5⃣Nome: Deyvide da Silva Cavalcante, 28 anos, Vulgo Velho.

Local: Bairro Cidade Nova – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua/Morreu no PS.

2⃣6⃣Nome: Eric Wendel Silva de Lima, 17 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

2⃣7⃣Nome: Francisco Igo Costa Silva, 21 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

2⃣8⃣Nome: Leandro Souza de Andrade, 33 anos.

Local: Bairro Ayrton Senna – Rio Branco.

Causa: Ferimento por arma de fogo.

Circunstância: Confronto com o BOPE.

● 15/02

2⃣9⃣Nome: Rogéria Brito Pessoa, 17 anos (Alline)

Local: Bairro Taquari – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Encontrada em decomposição na mata.

● 18/02

3⃣0⃣Nome: Deurisvan da Silva Ferreira, 34 anos.

Local: Bairro Samauma – Brasiléia.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: morto pelo filho da ex mulher.

● 19/02

3⃣1⃣Nome: José Luiz Souza Costa, 31 anos.

Local: Epitaciolândia.

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Morto em briga.

3⃣2⃣Nome: Júnior de Souza Amaral, 27 anos.

Local: Epitaciolândia

Causa: Ferimento de arma branca.

Circunstância: Morto em briga.

● 20/02

3⃣3⃣Nome: José ítalo Almeida de 31 anos.

Local: Bairro São José – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado na rua.

3⃣4⃣Nome: Jair da Silva Moura, 33 anos vulgo cabocão.

Local: Nova estação – Rio Branco

Causa: Ferimento de arma de fogo

Circunstância: Executado na rua

● 21/02

3⃣5⃣Nome: AGEPEN Romário Cavalcante Alexandrino de 28 anos.

Local: Vila do Incra – Porto Acre.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado em casa.

● 24/02

3⃣6⃣Nome: Ycaro Augusto Cabreiro Silva, 16 anos Vulgo Rato.

Local: Bairro Defesa Civil – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado no beco.

3⃣7⃣Nome: Gelson Nascimento de Almeida de 35 anos.

Local: Bairro Tancredo Neves – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo

Circunstância: Executado na Rua

● 25/02

3⃣8⃣Nome: Thayson Júnior de Holanda, 1ano e 8 meses

Local: Bairro Cadeia Velha – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Morto em casa acidentalmente

● 26/02

3⃣9⃣Nome: Edilson da Costa Ferreira de 35 anos.

Local: Bairro Nova Estação – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma Branca.

Circunstância: Morto na Rua.

● 27/02

4⃣0⃣Nome: Leandro Lima de Oliveira, 20 anos.

Local: Bairro Placas – Rio Branco.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Executado na Rua.

● 28/02

4⃣1⃣Nome: Lucas.

Local: Bairro da Várzea – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Não apuradas.

4⃣2⃣Nome: Mauri Lima.

Local: Bairro da Várzea – Cruzeiro do Sul.

Causa: Ferimento de arma de fogo.

Circunstância: Não apuradas.