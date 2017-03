Em ação conjunta, PM e PC apreendem uma escopeta e recuperam duas motos em Acrelândia

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O homem identificado como Nunes Ferreira da Silva, de 34 anos, foi interceptado e recebeu voz de prisão após ser localizado com ele 2 granadas de fabricação caseira

Após uma denúncia anônima via 190, na madrugada de terça para quarta (01), militares da 3ª CIA de Polícia Militar de Acrelândia, juntamente com uma equipe da Polícia Civil, iniciaram diligências no Ramal Cumarú, a 12km da BR 364, onde estariam alguns sujeitos em posse de 2 motocicletas roubadas.

Após enfrentarem o percurso de difícil acesso, a equipe chegou até os autores Andressa Vicente de Lima, 18 anos e um menor de idade que confessou ter realizado o roubo das motocicletas com a ajuda de comparsas.

Na residência onde estavam foram localizadas as duas motocicletas, cinco trouxinhas de cocaína, além de uma escopeta calibre 20.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, para realização dos procedimentos legais.

As ações conjuntas entre as forças de segurança do município têm gerado bons resultados, propiciando a resolução de crimes e gerando uma maior sensação de segurança para os moradores.

Asscom