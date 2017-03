Brasileiro morre após desmoronamento em reforma de casa nos EUA

O homem, de identidade não revelada, estaria atuando em um buraco de cerca de seis metros de profundidade no momento do acidente

Nesta terça-feira (28), um brasileiro morreu soterrado quando trabalhava na reforma de uma casa na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.

Segundo informações do Extra, o homem, de identidade não revelada, estaria atuando em um buraco de cerca de seis metros de profundidade no momento do desmoronamento.

De acordo com a publicação, o consulado já teria contactado a família da vítima, que vivia há décadas nos Estados Unidos. O homem deixa quatro filhos.

O acidente está sendo investigado pelas autoridades locais.