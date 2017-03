Bloco 6 é D+ conquista o pentacampeonato na disputa entre Blocos Carnavalescos

Formado por moradores do bairro Seis de Agosto, o Bloco tem mais de uma década e este ano levou para a avenida o enredo “Sou negro na raça, no sangue e na cor. E aí?”

Na terça-feira (28), última noite de Carnaval, a expectativa dos foliões pairava sobre o desfile dos Blocos Carnavalescos que ocorreu na Gameleira, em Rio Branco. Quatro blocos se enfrentaram na disputa pelo prêmio de R$ 3 mil: Sambase, Vila do Fuxico, 6 é D+ e Sem Limites. Mas quem levou a melhor, pelo quinto ano, foi o 6 é D+. Formado por moradores do bairro Seis de Agosto, o Bloco tem mais de uma década e este ano levou para a avenida o enredo “Sou negro na raça, no sangue e na cor. E aí?”

O presidente Frank Costa explicou que o objetivo do enredo foi despertar o debate sobre o preconceito: “Eu ainda estou sem palavras para descrever este momento, trouxemos este tema para a avenida como uma forma de uma luta, resistência mostrar para a sociedade que o negro existe. O bairro Seis de Agosto tem uma rua chamada África, era lá que os negros que vinham com os navios negreiros pelo porto residiam. Por isso temos autonomia e propriedade para falar sobre a história e luta do negro. Queremos trazer para sociedade a consciência sobre a luta contra o racismo, de cor, de religião e sexo”, explicou.

Pelo menos 400 pessoas compõem o bloco, 60 delas na bateria, 30 na comissão de frente e o restante compondo as alas. Além do prêmio em dinheiro, o Bloco pentacampeão leva troféu e será a bateria oficial que vai embalar a disputa da realeza do Carnaval no próximo ano.

Disputa

Os jurados analisaram os quesitos: Harmonia, Rainha de bateria, Comissão de frente, Bateria e Samba enredo.

O segundo lugar ficou com o Bloco Sambase, formado por moradores do bairro da Base e convidados. O Sambase este ano homenageou o artista plástico acreano Hélio Melo com o enredo “Sou vermelho do amor, sou branco da paz: Samba canta Hélio Melo, maestro da arte”. O Bloco deve receber o prêmio de R$ 2 mil.

O bloco Sem Limite, formado por moradores dos bairros José Augusto, Ipase e Bosque, levou para a avenida o enredo “O circo chegou na Gameleira” e ficou com o terceiro lugar na disputa e garantindo prêmio de R$ 1 mil.

O quarto lugar ficou com a Vila do Fuxico, que fez uma homenagem ao time do Atlético Acreano. O bloco foi criado por moradores de bairros do Segundo Distrito de Rio Branco e levaram o prêmio de R$ 500. Com informações Nany Damasceno

Imagens: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)