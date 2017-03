Primos são executados á tiros em Cruzeiro do Sul

Dois jovens foram executados na noite desta terça-feira, (28), na Várzea, localizado no município de Cruzeiro do Sul, as vítimas foram mortas á tiros.

Segundo consta, os primos Amaury Lima da Silva, de 29 anos, e Antônio Lucas de Souza, de 21 anos, conhecido como”Lukinha”, bebiam juntos em um residência situada no endereço acima, quando foram surpreendidos por homens armados, que já chegaram atirando nos jovens.

Cinco tiros foram ouvidos por populares e tudo leva a crer que seja mais uma execução por brigas entre facções rivais, já que, Amaury Lima teria saído há duas semanas do presídio. De acordo com a polícia, o alvo seria o ex-presidiário, ”Lukinha” morreu porque estava no lugar errado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, mas as vítimas morreram antes mesmo do atendimento. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), teve dificuldades em chegar até os corpos, pois o lugar é de difícil acesso, foi preciso um barco para encaminhar as vítimas até o carro da instituição.

O delegado Alexnaldo Batista, responsável pelo o caso, afirmou que impera a lei do silêncio na localidade, as pessoas tem medo de retaliação. Algumas imagens do circuito de câmeras de um comércio próximo ajudará nas investigações.