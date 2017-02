Trio é preso pela Polícia Militar com arma de brinquedo e drogas no bairro Conquista

Guarnições de Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam na manhã desta terça-feira, 28 de fevereiro, Edson Borges (23 anos), Alexandre da Silva (19 anos) e apreenderam uma adolescente de 17 anos, no bairro Conquista. Na ação policial foi encontrada na residência do trio uma arma de brinquedo e drogas.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um cidadão em fundada suspeita transitando em via pública. O homem ao notar a presença policial aparentou nervosismo e tentou empreender fuga para uma residência. Os militares realizaram o acompanhamento e conseguiram deter o suspeito. Na busca pessoal foi encontrando em posse do abordado, Alexandre da Silva, três trouxinhas e algumas cédulas dinheiro.

Questionado sobre a procedência do produto entorpecente o abordado informou que seria de propriedade do dono da residência, que ele havia tentado adentrar. Com a autorização de Edson Borges, foi realizada uma busca no interior da casa, onde foi encontrou uma quantidade maior de drogas, uma arma de brinquedo (um fuzil) e celulares, com conversas entre membros de uma facção criminosa.

Na residência também se encontrava uma adolescente de 17 anos, esposa de um dos presos. O trio foi encaminhado, juntamente com o material apreendido para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Foragido da justiça é capturado na Estação

Homens do 4º BPM prenderam na manhã desta terça-feira, Manoel Barbosa Fernandes (56 anos) no bairro Estação Experimental. A guarnição foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de vias de fato. No local foram encontrados os dois autores, que confessaram terem se desentendido. Após a consulta criminal foi constatado um mandado em aberto em desfavor de Manoel Barbosa, que foi conduzido para Defla. Asscom