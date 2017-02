Sindicato denuncia falta de médicos no hospital do Quinari durante Carnaval

Uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) vistoriou o hospital Doutor Ary Rodrigues, na cidade de Senador Guiomard, e constatou uma grave situação: tem faltado médico na unidade de saúde. Por conta disso, quando há uma emergência, o paciente é atendido pelos profissionais de enfermagem e encaminhado diretamente para Rio Branco.

A equipe de fiscalização dos representantes sindicais dos trabalhadores em saúde foi composta pelo vice-presidente, Jean Marcos Lunier, e pelo apoiador da diretoria e ex-presidente do sindicato, João Batista Ferreira dos Santos.

“Não podemos admitir. Já são vários dias sem a presença de um clínico no hospital. Segundo informou a direção, não há médicos para cobrir a escala e não têm havido substituto. Eles prometeram que à tarde haveria um, mas esta é apenas mais uma promessa. A situação não pode continuar”, ressaltou João Batista.

Segundo o ex-presidente do Sintesac, as faltas às vezes são durante dia inteiro e em outras isso se estende pelo período da noite. “Este descaso do Estado está deixando toda uma população sem assistência médica. Além dos problemas normais nas outras escalas, agora os médicos também estão faltando”, ressaltou.

João Batista destacou que quando tem uma ambulância na unidade e surge uma emergência, o paciente é encaminhado para Rio Branco: “Mas quando isso acontece, a cidade fica sem poder atender outras pessoas enquanto a viatura médica vai e retorna. As emergências não podem esperar o carro do SAMU, pois quando estas saem da cidade, fica sem socorro nenhum.

Segundo os sindicalistas, não é possível a situação continuar como está, somente com os profissionais de enfermagem atendendo a todos e sob tensão. “O Estado precisa providenciar com urgência urgentíssima uma médico para atender no hospital da cidade”, reafirmou João Batista.

A direção do Hospital foi procurada, mas não foi encontrada para falar sobre o assunto.

Fonte: Assessoria