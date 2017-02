Segurança garante Carnaval tranquilo na capital e no interior

Com o policiamento ostensivo reforçado e constantes barreiras policiais nas entradas e ruas dos municípios acreanos o Estado garantiu um início de feriado de Carnaval tranquilo para a comunidade, tanto da capital como do interior.

Para as festividades carnavalescas de 2017, o Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) disponibiliza 1.500 policiais militares para garantir a tranquilidade dos foliões. O serviço ordinário não esta sendo prejudicado, e as viaturas que fazem o policiamento ostensivo e atendem ocorrências estão atuando normalmente nos bairros.

Em média são 300 policiais por dia para auxiliar o policiamento durante a quina carnavalesca com o apoio das Unidades Especializadas, como os Batalhões de Operações Especiais (BOPE), Ambiental (BPA) e de Trânsito (BPTRAN), em operações específicas

A Secretaria de Segurança traçou estratégias para garantir ao folião, bem como toda a sociedade um ambiente de tranquilidade. Para isso, foi intensificada a fiscalização.

Em Sena Madureira, apenas um roubo de um celular foi registrado. Guarnições fizeram rondas, mas não localizaram o suspeito.

Ao fim das duas primeiras noites do Carnaval, a Segurança Pública, não registrou nenhuma ocorrência de grande proporção, ligada ao período momesco em o todo Acre. Nos próximos dias, a segurança mantém o planejamento preventivo para este feriado.

