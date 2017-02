Repiquete provoca novos transbordamentos dos rios em Tarauacá e Cruzeiro do Sul

Enquanto nessa segunda-feira (27) houve vazante no Rio Acre em Rio Branco, que registrou 12m97cm na última medição, os mananciais de Cruzeiro do Sul e Tarauacá novamente elevaram seus níveis de água no fenômeno popularmente conhecido como repiquete.

Na medição realizada pela Defesa Civil, destaque para Tarauacá. Depois de muita chuva naquela região, o rio que leva o nome da cidade sofreu sua terceira cheia. O nível do rio já ultrapassou a cota de transbordamento e chegou à marca de 10,05m, segundo medição do Corpo de Bombeiros.

Já são 55 centímetros acima da cota de transbordo, que é de 9,50m. Algumas ruas do bairro Senador Pompeu, já estão submersas. A prefeitura da cidade preparou estruturas de atendimento caso haja necessidade maior de remover famílias.

Em Cruzeiro do Sul o Rio Juruá mediu 12,40 metros, bem acima da cota de alerta que é de 11, 80 metros. Na semana passada o nível das águas não passava de dos 8 metros, ou seja, nos últimos dois dias a elevação do manancial foi bastante considerada e já preocupa as autoridades.

“Tivemos informações que em Thaumaturgo em Porto Walter a elevação já compreende cerca de 4 metros nos últimos cinco dias, essas águas devem chegar por aqui, isso preocupa”, ressaltou coronel Araújo, Comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul durante entrevista à TV Juruá.

Neste ano, o rio alcançou 14,24 metros, maior nível já registrado na cidade. A cheia histórica atingiu quase 10 mil pessoas em praticamente todos os municípios da região. Na capital do Juruá cerca de 700 famílias ficaram tiveram que se mudar para abrigos ou casas de parentes devido à alagação. Com informações folhadoacre