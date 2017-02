Reeducandos participarão de cursos como forma de ressocialização

Nesta semana, técnicos da Secretaria de Produção Familiar (Seaprof), acompanhados do diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Martin Hessel, e do secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, realizaram uma vistoria no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

A visita técnica foi para avaliar as estruturas da unidade visando a implantação de cursos qualificados na unidade prisional. Na ocasião, eles puderam conhecer os trabalhos sociais já desenvolvidos pelos reeducandos.

“A nossa ideia é, com a Segurança Pública e o Sistema Prisional, proporcionar aos reclusos uma qualificação profissional com plantio de açaí, maracujá, hortifruti e plantas ornamentais, além de incentivá-los na prática da piscicultura e da apicultura para trabalhar a ressocialização e interação com o preso na sociedade”, destacou o secretário de Produção Familiar, João Taumaturgo Neto.

De acordo com o secretário de Segurança Pública a segurança não trata somente o ostensivo. Essa também é uma das formas de trabalhar com os que já cumprem pena e anseiam deixar a vida do crime.

“É dever do Estado tratar essas pessoas para que, ao voltarem a conviver em sociedade, possam ter um norte com capacitações profissionais, e não voltar à criminalidade”, enfatizou Farias.

Segundo o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel, somente o reeducando com bom comportamento dentro da unidade prisional vai poder participar. “Inicialmente, 45 reeducandos serão inseridos nesse projeto. Ao longo dos meses faremos uma triagem para levar aos demais”, explicou.

Hessel diz ainda que essa parceria é de suma importância não só para o sistema prisional, mas para a sociedade e o próprio recluso.

Outros projetos já são realizados na unidade, e isso demonstra a importância da reinserção social de um indivíduo com trabalho interdisciplinar a partir de diversos pontos de vista, com apoio educativo e psicológico, uma vez que essas atividades servem como meio de transmissão de valores positivos. Com informações agenciadenoticiasdoacre

Veja o vídeo da matéria: https://www.facebook.com/iapenacre/videos/626987384158178/