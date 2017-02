Por falta de combustível, viaturas estão paradas em uma das cidades mais violentas do Acre

O líder do Partido Progressista (PP) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ghelen Diniz, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (27) para denunciar que as viaturas do Iapen, usadas por agentes penitenciários para transportar presos, estão paradas em Sena Madureira por falta de combustível.

Segundo o deputado, o fornecimento de combustível para a área de segurança foi suspenso por falta de pagamento.

Ghelen criticou a falta de empenho do governo petista para com a área de segurança e pediu providências sobre o assunto.

“Não pagam o posto há seis meses. É um pequeno exemplo da falta de compromisso com a segurança pública”, salientou.

Vale ressaltar que Sena Madureira é considerada um dos municípios mais violentos do estado e o índice de homicídios também é elevado. Com informações folhadoacre