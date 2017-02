Policiais peruanos que participaram de treinamento no Acre apreendem seis armas de fogo

Durante uma operação neste sábado, 26, policiais peruanos treinados por policiais militares do Acre apreenderam dois fuzis, quatro pistolas e prenderam quatro pessoas. A ação ocorreu em Puerto Maldonado.

O capitão da Polícia Nacional Peruano (PNP), Oscar Sosa Ramirez agradeceu ao treinamento realizado pelos militares acreanos.

“Meus agradecimentos ao treinamento da tropa policial, pois longramos êxito na missão”, disse em mensagem enviada ao coronel Glayson Dantas, responsável pelo treinamento em outubro de 2016.

Treinamento

Ao todo, participaram das instituições 34 policiais peruanos, realizadas por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pelo coronel Dantas, nas dependências do Bope e também no país vizinho.

Na oportunidade foram oferecidos treinamentos como: tiro tático, conduta de patrulha, tiro sniper, entrada tática em ambientes de risco, abordagens a veículos com alto grau de periculosidade, noções de Controle de Distúrbios Civis (CDC), e instruções de policiamento com cães.

Asscom