Na noite de ontem (26), no município de Brasileia a Polícia Militar abordou Edival Mota de Almeida, 27 anos. Com o autor foram encontradas 2 trouxinhas com pedra de crack e 106 reais em notas falsas, segundo ele, tudo comprado na cidade vizinha (Cobija).

O mesmo foi preso após uma abordagem de rotina, onde foi encontrado todo o material ilícito. Diante dos fatos, Edival foi preso e encaminhado a delegacia do município.