Polícia Militar apreende menores com drogas, arma de fogo e recupera celular em ocorrências no Segundo Distrito

Na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam três menores, com eles drogas e uma arma de fogo no bairro Recanto dos Buritis. Os militares recuperaram um celular e apreenderam um simulacro de arma de fogo nas proximidades da gameleira.

Na primeira ocorrência, uma guarnição de Rádio Patrulha (RP), realizava patrulhamento preventivo no bairro Recanto dos Buritis quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita dentro de uma casa abandonada e ao perceber a presença policial tentaram se evadir.

Após acompanhamento foram abordados pela guarnição, sendo encontrado uma arma de fogo, espingarda tipo escopeta, calibre 20 com 02 cartuchos intactos e sacola com maconha, cocaína e crack.

Simulacro e aparelho celular recuperados na Gameleira

No segundo fato, acionados via Centro Integrado de Operações – CIOSP, para atender vítima de furto de um celular modelo Iphone, cujo a vítima estava interceptando o sinal de localização na Travessa Cearense, bairro seis de agosto.

A guarnição acompanhou o monitoramento do celular, e chegando no local de indicação, o indivíduo ao avistar a guarnição empreendeu fuga abandonando o celular e um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão aos menores e de prisão a Carlos André Tércio da Silva Martins (30) que foram conduzidos ao DEPCA e a Delegacia de Flagrantes, respectivamente para os procedimentos cabíveis.