Operação conjunta entre Polícia Civil e Militar resulta em desarticulação de “boca de fumo” no Quinari

Wesley Vargas Cordeiro (27 anos) e Evandro Ricardo Teixeira (23 anos) foram presos no final da tarde de segunda-feira, 27 de fevereiro, em uma operação conjunta entre agentes da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e policiais militares do 9º Batalhão. Durante a ação policial foi apreendido substância entorpecente e material para embalo da droga.

A dupla estava sendo investigada pelas equipes da Polícia Civil, que com o apoio das guarnições da Polícia Militar, realizaram o cerco a residência dos autores. Na busca domiciliar foi encontrado 54 gramas de pasta base de cocaína, 22 gramas não embaladas, uma barra de maconha, material para o embalo da substância, balança de precisão e alguns produtos possivelmente provenientes de furtos.

As equipes policiais conduziram a dupla, juntamente com o material apreendido para Delegacia de Polícia Civil do município, para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso.

Asscom