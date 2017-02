Motociclista é executado com tiro na cabeça no bairro Apolônio Sales

Leandro Lima de Oliveira, 20 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira (27), em uma rua do bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Populares relatam ter ouvido cerca de 5 disparos de arma de fogo. O jovem foi atingido com um único tiro na cabeça e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima conduzia uma motocicleta quando foi alvejada pelos tiros. Os autores do crime fugiram do local tomando rumo ignorado e ainda não foram localizados pela polícia. Quanto à motivação para o crime, existe a suspeita de que o homicídio esteja relacionado com a guerra entre as facções criminosas que atuam no estado.

Leandro possuía passagens pelo sistema penitenciário. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação, o corpo do rapaz foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede da instituição, onde deve ser submetido aos devidos procedimentos e em seguida ser liberado para a família fazer o velório. Com informações folhadoacre