Homem é encontrado morto dentro de casa no Esperança

O autônomo Rodrigo da Silva Rangel, 36 anos, foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira (27), dentro de sua residência localizada na Rua Cruzeiro do Sul, conjunto Esperança II, em Rio Branco. O homem foi encontrado sem vida pelos próprios familiares, que devido estarem abalados preferiram não falar com a imprensa sobre o episódio.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo de Rangel para a sede da instituição, onde foi submetido aos devidos procedimentos e depois liberado para o velório. O laudo apontando as reais causas da morte do homem estará pronto em um prazo de até 30 dias. A Polícia Civil vai investigar o caso tendo em vista as inúmeras hipóteses para o caso.

Nas redes sociais, amigos do autônomo lamentaram o ocorrido e diziam não acreditar na sua morte inesperada. “Fiquei triste em saber que hoje pela manhã meu amigo de infância se foi, é difícil, meus sinceros sentimentos á toda a família”, escreveu o amigo Wendeu Amorim.

Rodrigo era evangélico, era presente na igreja, deixou filhos a qual classificava como “fortaleza”. No último sábado (25), usou as redes sociais para comemorar, pois visitaria uma filha que estava internada. Com informações folhadoacre