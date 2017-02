Hipopótamo morre após ataque cruel em zoológico e choca El Salvador

Gustavito levou golpes desferidos com facas e barras de ferro no Zoológico Nacional de El Salvador; pressionado por protestos, governo aumentou segurança no parque e colocou polícia para investigar autoria do crime.

A Divisão Central de Investigações da Polícia Nacional de El Salvador está investigando um crime que chocou o país. Considerado um dos animais mais simpáticos e queridos do Zoológico Nacional de El Salvador, o hipopótamo Gustavito morreu neste domingo (26) vítima de “múltiplos golpes” desferidos com facas e barras de ferro.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela direção do parque e pela Secretaria de Cultura do governo, o cuidador de Gustavito percebeu na última quinta-feira (23) que o hipopótamo , de 15 anos de idade, apresentava comportamento anormal. Ele não havia saído de sua piscina durante todo o dia e nem havia comido o alimento oferecido no dia anterior. Os veterinários do zoológico foram acionados e constataram ferimentos em diversas partes do corpo do animal, como a cabeça, pescoço, barriga e patas.

Gustavito passou dias sob cuidados médicos intensivos, recebendo analgésicos, desinflamatórios e medicamentos para estimular o funcionamento do sistema digestivo. Profissionais do Brasil, da Colômbia, do Peru e da Guatemala foram chamados para tentar salvar o animal, mas, debilitado por ter passado três dias inteiros sem se alimentar, Gustavito acabou morrendo no domingo.