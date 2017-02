Governo abre licitação para comprar mobiliário para reforma do Museu da Borracha, em Rio Branco

O outrora local de atração turística e local de ensino para os alunos do Acre, o Museu da Borracha parece que finalmente vai voltar a abrir as portas depois de mais de quatro anos fechado. O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Gestão Administrativa determinou a abertura de um processo de licitação para a compra de móveis para o Museu da Borracha. Mas a data da reinauguração ainda não é conhecida.

O local foi fechado ainda no ano de 2013, sem maiores explicações para a comunidade. Nestes mais de quatro anos, muitas foram as denúncias e reportagens sobre o abandono do local. A expectativa geral agora é qual será o mobiliário a ser adquirido para um local cujo objeto é apresentar móveis e objetos históricos do Estado.

Conforme se lê no Pregão N° 722/2016/CPL 02/FEM/SRP, encontra-se aberta a licitação para a aquisição de mobiliário e decoração, destinados ao Museu da Borracha no município de Rio Branco. A compra é baseada no projeto de reforma e modernização do local. Os pagamentos vão ser realizados com recursos próprios do Tesouro Estadual.

O Museu da Borracha foi criado em 1978 por ocasião das comemorações do Centenário da Imigração Nordestina. O local era para reunir um acervo de peças de arqueologia, paleontologia, manuscritos e impressos da história do Acre. O local servia de exposição permanente, composta por peças e painéis temáticos explicativos. Com informações ac24horas