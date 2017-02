Governo abre inscrições para três cursos nos telecentros de Rio Branco

Seguindo com o objetivo de qualificar jovens e adultos, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect) oferecerá três cursos nos Telecentros de Rio Branco: Assistente Administrativo, Operador de Computador e Recursos Humanos.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de março, e podem ser feitas nos próprios espaços. São eles: Telecentro Quiosque do Parque, Estação, Esperança, Barracão e Praça da Juventude. A idade mínima para participar é de 16 anos.

Interessados devem portar apenas o RG no ato da matrícula.

As aulas começarão a ser aplicadas a partir do dia 14 de março, nos turnos matutino e vespertino, das 8 às 11h e 14 às 17h. As formações fazem parte de uma política pública que deve oferecer mais de cinco mil vagas em cerca de 80 cursos somente neste ano.

A gestora da Sect, Renata Souza, lembra que os espaços do Telecentros foram criados com o intuito de levar inclusão digital para a população e, atualmente, opera em outros âmbitos. “Além de ser um espaço para estudo e trabalho, agora também é uma espécie de centro de formação. O governo do Estado acredita que a qualificação é um caminho para que esses jovens possam ter um bom futuro”, diz.

Endereços

Telecentro Quiosque do Parque: Rua Hernesto Veterano Sales, bairro Abrão Alab.

Estação: Rua Duque de Caxias, 69, bairro Estação Experimental.

Esperança: Rua Euclides da Cunha, 175, bairro Esperança.

Barracão: Estrada da Sobral, 425.

Praça da Juventude: Rua Novo Andirá. 463-565, bairro Cidade Nova.