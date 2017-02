Galvez vence o Alto Acre por 2 x 1 e soma os primeiros três pontos no estadual

A rodada dupla desta segunda feira no estádio Arena da Floresta valendo pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol começou com o jogo dos desesperados: Alto Acre x Galvez , ambas equipes foram derrotadas na estreia e a partida desta segunda era de recuperação. O Alto Acre perdeu para o Vasco na primeira rodada enquanto que o Galvez depois de estar vencendo o Plácido de Castro acabou cedendo a virada e perdeu por 3 x 2.

O JOGO – A partida foi bem disputada e o Imperador conseguiu superar a equipe do papagaio, venceu por 2 x 1. Os gols foram marcados por Tonho Cabanas aos 15’ do primeiro tempo. Aos 47 minutos ainda do primeiro tempo depois de uma cobrança de falta e a escapada do goleiro Máximo a bola sobrou para o atacante Jô que deixou a bola dentro do gol. Era o empate do Alto Acre 1 x 1 placar da primeira etapa.

No segundo tempo a equipe do Galvez resolveu ir para o tudo ou nada. A equipe parece ter sentido desgaste físico. O Galvez foi ganhando espaço até que aos 30’, Ferrari depois de um cruzamento de Tiaguinho colocou a bola nas redes decretando a primeira vitória do Galvez na competição.

Com o resultado o Imperador soma seus primeiros três pontos no estadual e avançou na tabela para colocação já a equipe do Alto Acre fecha a segunda rodada na sexta posição sem marcar nenhum ponto.

O Galvez agora vira seu foco para a Copa Verde, a equipe acriana vai enfrentar o Paysandu no próximo sábado (4) na Arena da Floresta em partida valida pela primeira fase da competição. No estadual a equipe volta somente dia 9 de março quando vai enfrentar o Andirá

O Alto Acre vai enfrentar o Atlético Acriano fechando, na mesma data, dia 9, a terceira rodada do Estadual de Futebol. Com informações Paulo César