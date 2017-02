Coreia do Sul fecha maior mercado de carne de cachorro antes de Jogos de Inverno

Em resposta às críticas mundiais ao consumo de carne de cães, Coreia do Sul decide acabar com a prática antes de sediar as Jogos Olímpicos de Inverno

O maior mercado de carne de cachorro na Coreia do Sul começou a fechar as portas como uma forma de acabar com as críticas internacionais à prática de matar cães para o consumo humano antes que o país seja sede das Olimpíadas de Inverno, em 2018.

O mercado de Moran, em Seongnam, vende mais de 80 mil cães, mortos ou vivos, todo ano, sendo responsável por um terço de toda a carne de cachorro comercializada em toda a Coreia do Sul , de acordo com a mídia local.

Na segunda-feira (27), oficiais e vendedores começaram a retirar as estruturas de açougue e as jaulas onde os cachorros eram mantidos antes do abate. A decisão de fechar o mercado foi tomada depois que defensores dos direitos dos animais ressaltaram as condições precárias sob as quais os bichos viviam e as formas cruéis como eram mortos: eletrocutados, enforcados ou espancados. O cheiro e o barulho também eram reclamações constantes dos vizinhos.

Entretanto, o fechamento do mercado enfrenta oposição. Dentre os 22 vendedores de carne de cachorro que haviam concordado em cooperar, alguns se rebelaram e agora se opõem à medida, exigindo indenização para compensar os negócios que serão perdidos.

“Quase 80% dos nossos clientes visitam nossas lojas para comprar carne de cachorro fresca, o que iremos fazer se não pudermos fornecer a eles? O governo vai nos pagar?”, indagou um vendedor do mercado de Moran em entrevista ao “Korea Herald”.

Autoridades de Seongnam afirmaram que os comerciantes receberão auxílio financeiro para reformar suas lojas e abrir novos negócios. A inciativa é parte do esforço para remodelar o mercado a céu aberto e dar fim à associação ao comércio de carne de cachorro.

De acordo com o Serviço de Informação Estatística da Coreia, quase 900 mil cachorros eram mantidos em mais de 100 fazendas em 2010. Aqueles que apoiam a indústria afirmam que comer a carne dos cães é benéfico à virilidade masculina e ajuda no combate ao cansaço e a doenças, principalmente durante o verão.

No mercado de Moran, os clientes podiam escolher o cachorro ainda vivo e assistir enquanto era assassinado. Por mais que poucos coreanos consumam a carne exótica com frequência, o ingrediente é incorporado a pratos em restaurantes e a tônicos de ervas em lojas de alimentos saudáveis.

A crítica ao consumo da carne de cachorro se intensificou em 2002, quando a Coreia do Sul foi sede da Copa do Mundo junto ao Japão. Alguns ativistas lançaram petições online pedindo o boicote ao evento esportivo de 2018 caso o país se recusasse a banir a prática.