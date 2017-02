Como consolo, Tião Viana segue nomeando políticos derrotados nas últimas eleições

O governador Tião Viana (PT) continua “abraçando os seus” com cargos em comissão no funcionalismo público, sobretudo no interior do estado. Após designar o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, e indicar a gerência de Assistência à Saúde de um hospital de Tarauacá ao ex-prefeito, Rodrigo Damasceno, o executivo nomeou, desta vez, um ex-vereador petista de Mâncio Lima como novo diretor do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho.

José Uhalasys Matos Bandeira (PT) foi o indicado da vez ao assumir a gerência geral do único hospital de Mâncio Lima. Uhalasys tomou o lugar do administrador, Márcio de Souza Bernardo, após perder as eleições municipais de 2016 a qual tentava a reeleição. José possui ensino médio e tem 48 anos.

Os decretos que proporcionaram a mudança foram publicados na edição do Diário Oficial do Acre (DOE-AC) de sexta-feira (24) que trouxe ainda a relação dos candidatos aprovados em concurso da Sesacre. Com informações folhadoacre