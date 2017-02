Alegria e tranquilidade marcam a segunda noite de carnaval nos bairros da capital

Nem mesmo a chuva fina que caiu neste sábado a noite impediu que os foliões prestigiassem o carnaval no Centro e nos bairros de Rio Branco.

A festa popular é realizada simultaneamente em 17 bairros, além do Mercado Velho e Gameleira, onde Prefeitura e Governo garantem limpeza, iluminação, banheiros químicos, palco, bandas, sonorização, tenda, ordenamento do trânsito e segurança pública, feita pela Polícia Militar.

No Tancredo Neves, Apolônio Sales e Esperança, por exemplo, a animação foi total. Os moradores, mais uma vez, aprovaram a decisão da prefeitura, de proporcionar a folia nas comunidades, onde se divertem ao lado de familiares, amigos e vizinhos. Gleilson Costa, do Esperança, ressalta que com a presença maciça da Polícia Militar, tudo fica mais tranquilo. Catrine Silva, também do Esperança, diz que as famílias vão juntas à festa. “Tudo de bom o carnaval perto de casa e as bandas são ótimas”. Trinta bandas, contratadas por meio de Edital Público, vão se revezar nos palcos do carnaval.

MERCADO VELHO: PARA BRINCAR COMO ANTIGAMENTE

No Novo Mercado Velho a proposta foi de resgate a cultura popular, com apresentações lúdicas que contou com o Grupo de Maracatu Nação Pé Rachado e do Grupo Rede Banzeiro de Cultura Regional, além dos músicos Clenilson Batista e Alberan Morais, de Cruzeiro do Sul. O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, avalia que o “o carnaval de Rio Branco está totalmente consolidado e comporta outros ritmos, como maracatu, a marujada e outras expressões populares”.

Willian Espíndola, que é cadeirante e mora no Loteamento Praia do Amapá, fez questão de ir até o Novo Mercado Velho, ver a apresentação do Maracatu e gostou do que viu. “Carnaval é carnaval e vale a pena participar”.

TRABALHO NO CARNAVAL

Enquanto os foliões se divertem, cerca de 300 pessoas de várias secretarias e órgãos da Prefeitura de Rio Branco, trabalham para que as festa sejam um sucesso: além da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), responsável por organizar a estrutura dos carnavais nos bairros juntamente com as associações de moradores, equipes das secretarias de Saúde, Juventude e RBTRANS se uniram e desenvolvem as campanhas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis – com a distribuição de preservativos e orientam os foliões quanto a segurança no trânsito com a campanha “Brinque o carnaval mas não brinque com a vida. Nesta folia é mais seguro ir de ônibus, táxi ou mototáxi”. O Bloco da Prevenção faz apresentação nos bairros.

Também são realizadas campanhas ligadas ao combate ao racismo e à promoção do enfrentamento à violência contra mulher, combatendo o abuso, assédio e todo tipo de violência contra as mulheres no período carnavalesco. O material utilizado inclui folheto, banners, adesivos e cards para as mídias sociais. O tema da campanha da Secretaria de Políticas para Mulheres é “Neste carnaval, perca a vergonha, mas não perca o respeito – Ligue 180”, que busca conscientizar homens e mulheres quanto a um carnaval de paz e alegria entre os gêneros. Lidianne Cabral, Secretária da Mulher alerta que “um puxão de cabelo, um puxão no braço durante o carnaval, não é uma simples brincadeira com a mulher, pode ser uma agressão”.

A RBTRANS mantém equipes nos locais de festa, organizando o trânsito e garantido a mobilidade dos foliões. Já a Secretaria de Cidadania e Assistência Social mantém agentes nos carnavais nos bairros para garantir a proteção social de crianças, adolescentes e da população em geral.