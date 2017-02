Dupla é presa pela Polícia Militar com arma de fogo no bairro Portal da Amazônia

Nataniel Cardoso e Mário Lucindo, ambos de 19 anos, foram presos na tarde deste domingo, 26 de fevereiro, por homens da Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) em posse de uma arma de fogo. A ocorrência aconteceu na Rua Iaco, localizada no bairro Portal da Amazônia.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina nas ruas do bairro, quando avistaram uma dupla em fundada suspeita transitando em uma bicicleta em via pública. Os militares notaram que um dos homens ao perceberam a presença policial tentou se desfazer de um objeto, jogando em um matagal nas proximidades.

A guarnição acionou apoio de outra viatura para realizar a abordagem aos suspeitos. Os militares verificaram que o objeto jogado no matagal, se tratava de uma revólver calibre 38, com seis munições intactas. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Asscom