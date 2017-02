Victor sai do ‘The Voice Kids’ após denúncia de agressão a mulher

Grávida, esposa do sertanejo teria sido jogada no chão e agredida com chutes pelo cantor

O cantor sertanejo Victor, da dupla Victor & Léo, pediu afastamento do cargo de jurado de reality ‘The Voice Kids’ após a denúncia de que ele teria agredido a esposa grávida.

De acordo com informações do G1, há dois episódios já gravados com a participação do cantor. Os programa serão exibidos, informou o apresentador André Marques neste domingo (26).

Poliana Chaves, esposa do sertanejo, o denunciou na na última sexta-feira (24). Ela conta ter sido jogada no chão e agredida com chutes. Poliana registrou ocorrência em delegacia de Belo Horizonte e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

No sábado (25), a mãe de Victor, registrou queixa contra a nora. Já a assessoria de Victor não comentou o caso.