Tetraplégico há 5 anos, jovem do AC não perde Carnaval: ‘gosto da folia’

Há cinco anos, o estudante Wilian Espíndola, 23, viajava da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para Rio Branco, quando sofreu um acidente de carro na estrada. O acidente mudou completamente a vida dele, que ficou tetraplégico. Mas, mesmo assim, ele conta que a paralisia não lhe tirou a alegria de viver. Apaixonado pelo Carnaval, ele afirma que não perde nenhuma noite da folia.

Com um sorriso no rosto, o jovem curtiu a segunda noite de Carnaval neste sábado (25), no Mercado Novo, no Centro da capital Rio Branco. Ele, que mora do bairro Praia do Amapá, conta que saiu de casa desde às 16h com a ajuda da irmã para curtir a folia.

“É uma satisfação muito grande para mim ver o Carnaval. Antes do acidente, eu sempre brinquei Carnaval, sempre gostava. E, mesmo depois disso, jamais ia deixar de brincar. Agora brinco de outra forma, vendo as pessoas e junto com os amigos. Eu gosto da folia. A cadeira de rodas não me tirou a alegria. Tendo Deus na alma, a vida continua normalmente”, conta o jovem.

Carnaval em Rio Branco

Com um investimento de mais de R$ 300 mil, a prefeitura de Rio Branco, junto com o governo do Acre, vai dar apoio à realização do Carnaval nos bairros da capital. A festa ocorre em 17 bairros e mais três pontos da cidade entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Esse é o quinto ano, segundo a prefeitura, que o poder público apoia as iniciativas nos bairros.

A novidade do Carnaval esse ano é a festa no Mercado Velho, no Centro da capital acreana. Segundo a prefeitura, a ideia é que no espaço tenham apresentações regionais e que seja um espaço para as famílias brincarem o Carnaval. O diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, afirmou que a festa atraiu neste sábado (25), ao menos 300 foliões.

“Aqui a gente buscou que fosse um palco de Carnaval mais tradicional, que é um Carnaval de marchinhas, das brincadeiras muito tradicionais do Acre, como a vassourinha, também a marujada, que é super tradicional e estava perdendo o seu espaço. Choveu um pouquinho, atrapalhou o cortejo, mas de qualquer maneira o pessoal já está aqui”, afirma. Com informações g1acre