Temer decide manter silêncio sobre delações da Odebrecht

O silêncio do presidente Michel Temer sobre as delações de executivos da construtora Odebrecht no âmbito da investigação sobre a chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz parte de uma estratégia elaborada por assessores.

De acordo com a coluna Painel, do site do jornal Folha de S. Paulo, Temer pretende esperar a fase de audiências com o empreiteiro Marcelo Odebrecht e funcionários da empresa antes de se manifestar.

O presidente deve afirmar se afirmar “tranquilo” quanto à investigação e afirmar que houve “decisão em conjunto” sobre o caso.