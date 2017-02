Rio Branco teve Baile Vermelho e Preto no Resort Hotel

Entre as variadas festas de Carnaval espalhadas pela cidade, no segundo dia de folia, um dos destaques foi o tradicional Baile Vermelho e Preto, no Resort Hotel (antigo Comfort), na Via Verde.

A festa, a exemplo dos antigos bailes de Carnaval do Juventus, teve a presença de famílias, pessoas consideradas de classes média e alta da capital acreana. Os organizadores estimam um público de 1, 2 mil pessoas.

Glaucio Melo, realizador do evento, lembrou que o objetivo do evento é “começar a regatar o Carnaval de clube de Rio Branco, que já foi muito bom e hoje está acabado. Festa pra família, tentando fazer algo novo, atendendo as pessoas de tradição, mas também com componentes modernos, como abadá, copo promocional e open bar. Acho que conseguimos nosso objetivo. Esperamos que o ano que vem possa melhorar cada vez mais”, conta.

O baile Vermelho Preto teve a parceria do Clube do Juventus e contou com as presenças do Rei Momo e Rainha e Rainhas Gay e Travesti do Carnaval de Rio Branco. Com informações ac24horas