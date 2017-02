Rio Acre se aproxima da cota de alerta e já alaga rua no bairro da Base

O nível do rio Acre, em Rio Branco, chegou à marca de 13,10 metros na última medição realizada no final da tarde deste sábado (25). Com isso, o manancial já se aproxima da cota de alerta que é de 13,50m. A prefeitura e a Defesa Civil Municipal seguem monitorando os bairros que ficam localizados em áreas alagadiças.

No bairro da Base, que é um dos primeiros a serem afetados por enchentes, a água já está começando a tomar a rua que fica às margens do rio. No Parque de Exposições Marechal Castelo Branco uma estrutura está sendo preparada para abrigar as famílias que possivelmente venham a ser retiradas de suas casas.

“Já temos 100 boxs prontos, mas somente com a cota superior a 15 metros que devemos ter famílias para retirar. Muitas pessoas que moravam em cotas baixas do rio foram retiradas e levadas para o conjunto habitacional Cidade do Povo”, disse Andreia Oliveira, assessora de imprensa da prefeitura. Com informações folhadoacre