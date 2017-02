Projeto Social usa futsal para ajudar jovens em vulnerabilidade social em Rio Branco

O nome é Inspirado no filme Invictus, no qual Nelson Mandela usa o Rúgbi para unir uma nação. Segundo Tavares, o projeto social começou a ser pensado em 2012 e vê no futsal uma alternativa ao mundo das drogas:

De uma brincadeira entre amigos e vizinhos, surgiu o ‘Invictus Futebol Clube’. Mais que um time de futsal, a equipe se tornou um verdadeiro projeto social que atende crianças e adolescentes de diversos bairros de Rio Branco, a maioria delas vivendo em situação de vulnerabilidade social. O Projeto acaba de completar seu primeiro ano e já é motivo de orgulho para o fundador Matheus Tavares, de apenas 22 anos.

O nome é Inspirado no filme Invictus, no qual Nelson Mandela usa o Rúgbi para unir uma nação. Segundo Tavares, o projeto social começou a ser pensado em 2012 e vê no futsal uma alternativa ao mundo das drogas: “O projeto é focado para os jovens, em tirá-los das drogas. No começo em 2012 e eu tinha 18 anos e jogava com outros garotos mais novos que eu em um terreno baldio ao lado da minha casa. Éramos em torno de 15 garotos, e eu sempre falava para eles que ia montar um time”.

Matheus, que também atua como técnico, conta que o sonho de montar o time só se tornou realidade no início do ano passado: “Em fevereiro de 2016 eu fundei o projeto, fundei o time e foi crescendo, no início atendíamos jovens do Bairro Doca Furtado e redondezas, hoje temos até mesmo da Cidade do Povo e vem crescendo, sempre recebemos mensagens na página do time de interessados nos procuram para fazer parte, treinar conosco”.

Atualmente o projeto atende em torno de 40 jovens divididos entre três categorias: Sub-15, Sub-17 e adulto, a expectativa é que em pouco tempo seja formado um time feminino também: “Nós não temos pretensão de formar jogadores, nosso ideal é formar bons filhos, bons irmãos, bons amigos e a cima de tudo homens de caráter”, frisou Tavares.

Para dar mais impulso ao Invictus, o fundador mantém uma página no Facebook e também uma TV na Web onde os internautas podem acompanhar com detalhes e bastidores, o trabalho feito pela equipe e o desempenho dos jovens: “Na nossa página nós postamos diariamente, interagimos com nossos amigos e somos o primeiro time acreano a ter uma TV web. A TV Invictus serve para mostrar nossos bastidores, o dia a dia dos garotos, as dificuldades que muitos enfrentam para chegar aos treinos a pé carregando garrafões de água. E deu certo esta proposta, nosso primeiro episódio teve um alcance de 42 mil pessoas sem precisar impulsionar”, explica com orgulho Matheus Tavares.

Para saber mais sobre o time, ajudar o projeto ou mesmo conhecer a TV Invictus, basta acessar *a página do Invictus Futebol Clube no Facebook* https://www.facebook.com/invfc/