Porto Velho: Foliões são alvejados durante assalto na 7 de Setembro

Três foliões que caminhavam pela avenida 7 de setembro após o desfile do bloco carnavalesco Banda do Vai Quem Quer foram alvejados por disparo de bala perdida efetuados durante uma tentativa de assalto à um vigilante de uma unidade do Correios, durante a noite deste último sábado (25) na capital.

Informações policiais e de testemunhas afirmaram que o vigilante estava na frente do Correios Central observado o movimento na avenida quando dois bandidos decidiram atacá-lo no intento de tomar a sua arma.

Ele reagiu e deu inicio a uma intensa troca de tiros em meio à uma multidão que estava indo embora do desfile carnavalesco.

Os foliões foram atingidos com tiros na região das pernas, o vigilante recebeu uma perfuração no abdômen e os bandidos fugiram em meio à confusão.

Todas as vitimas foram encaminhadas até o Pronto Socorro João Paulo II para receber o devido socorro clinico e não correm risco de morte. O caso está sob responsabilidade das autoridades policiais. Com informações rondoniaaovivo