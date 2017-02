PM prende acusado de matar bebê, apreende adolescente e quatro armas de fogo no bairro Cadeia Velha

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam na noite deste sábado, 25 de fevereiro, Talison de Souza Teixeira (18 anos), com três armas de fogo no bairro Cadeia Velha. O agente é um dos envolvidos no homicídio de uma criança de um ano e oito meses ocorrido na Rua Venezuela. O alvo seria o tio da vítima que também ficou ferido.

Segundo informações da guarnição, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro, quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades. Os militares se deslocaram imediatamente para averiguar o ocorrido. Ao chegar à rua, populares informaram o local do ocorrido.

A guarnição encontrou a residência onde um cidadão trazia uma criança ensanguentada em seus braços. Os militares prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que após cerca de 3 minutos constatou o óbito da criança.

Com informações de testemunhas, conseguiram localizar um dos autores do homicídio escondido em um quintal nas proximidades. Com Talison de Souza foi encontrado no interior de uma mochila: uma espingarda com um cartucho deflagrado, um revólver com 06 munições deflagradas, uma pistola com 12 munições intactas e um aparelho celular. O agente foi apresentado na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) para a lavratura do Flagrante.

Quarta arma de fogo apreendida

Enquanto os policiais confeccionavam o Boletim de Ocorrência (B.O), militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam um adolescente de 15 anos, com uma pistola 9 milímetros de uso exclusivo das forças armadas. Segundo os policiais ele também teria participado do crime que vitimou a criança. O menor também foi encaminhado à DEPCA para a adoção dos procedimentos legais. Asscom