Musa da Rocinha pede ex-rainha de bateria em casamento na Sapucaí

Musa da Rocinha, Fran Petersen pediu a ex-rainha de bateria Luana Caetano em casamento em pleno Sambódromo, na noite deste sábado (25). E Fran Petersen respondeu que sim, para delírio dos foliões que presenciaram a cena. “Não é todo mundo que fica noiva no Carnaval, época de azaração, né?”, contou Luana em entrevista na Marquês de Sapucaí.

As duas, que namoram há dois meses, são muito companheiras. Ao UOL, a ex-rainha detalhou como preparou a estreia da amada no carnaval do Rio de Janeiro. Fran contou que namorava um homem antes de se apaixonar por Luana. À revista Quem, ela disparou: “Eu sempre gostei de mulher desde novinha. Minha preferência é mulher sem dúvidas, mas também gosto de homem”. O casamento de Fran e Luana foi marcado para abril, no exterior.