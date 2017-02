Moradores reforçam denúncia sobre lixo hospitalar

Os moradores continuam alerta em relação à ilegalidade que está sendo cometida na destinação do lixo hospitalar de Rio Branco. A empresa responsável pela incineração do lixo deposita irregularmente o material em um armazém localizado no bairro Vilage Tiradentes, região do Calafate.

Na manhã deste sábado, após denúncia feita, a polícia ambiental fez autuação. Os moradores gravaram um vídeo que mostra o momento em que os policiais chegam ao local onde acontece o crime ambiental.

O cheiro forte tomou conta da região. Os moradores, incomodados, denunciaram a irregularidade ao Instituto de Meio ambiente do Acre, que lacrou o local na sexta-feira, trabalho acompanhado pela equipe de reportagem.

A empresa realiza incineração na cidade de Cruzeiro do Sul. Com a BR-364 praticamente fechada para o trânsito (sobretudo para o transporte de lixo hospitalar), o depósito tem se acumulado aqui mesmo na Capital. Ocorre que a forma como isso tem sido feita está completamente irregular. O Ministério Público ainda não se pronunciou sobre o problema. Com informações agazeta.net