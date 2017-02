Ingressos para confronto do Galvez contra Paysandu já estão disponíveis no comércio local

Os bilhetes já podem ser adquiridos nas redes do Supermercado Araújo da Isaura Parente e da Farmácia Verde Vida no bairro do Bosque.

estádio Arena da Floresta. Foram disponibilizados segundo a direção, cerca de mil bilhetes que estão ao preço de R$ 20 reais a inteira e R$ 10 reais para estudantes. Os bilhetes já podem ser adquiridos nas redes do Supermercado Araújo da Isaura Parente e da Farmácia Verde Vida no bairro do Bosque.

O tenente-coronel Edener Franco afirmou que ainda não recebeu nenhum comunicado da Confederação Brasileira de Futebol sobre a troca de ingressos por garrafas pet, campanha que é carro-chefe da competição.

A partida de volta contra os paraenses está marcado para o dia 17 de março. A CBF ainda não confirmou o local.

A equipe do Imperador depois da derrota para o Plácido de Castro na última quinta-feira (23), já retomou seus treinamentos agora para a partida desta segunda feira(27) contra o Alto Acre e depois e só pensar no papão da Curuzu pela Copa Verde.

A arbitragem entre o Imperador Galvez e Paysandu já foi confirmada pela CBF no comando do apito estará Edmar Campos da Encarnação pertencente a Federação Amazonense de Futebol. Com informações Paulo Célio