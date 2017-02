Homem morre após levar facada no tórax em bairro de Rio Branco

Elilson da Costa Ferreira estava com amigos no bairro Estação Experimental. Vítima foi socorrida pelo Samu e morreu durante atendimento no Huerb.

Elilson da Costa Ferreira, de 35 anos, foi morto com uma facada na região do tórax na manhã deste domingo (26). O crime ocorreu em uma residência do bairro Estação Experimental, em Rio Branco, e ninguém foi preso. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que o homem consumia bebidas alcoólicas com alguns amigos no local no momento do crime.

Uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) esteve no local para atender a ocorrência. Ferreira foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Mesmo com o atendimento de emergência, a vítima morreu durante atendimento no hospital. A PM-AC acrescentou que já tem suspeitos da autoria do crime.

A polícia coletou ainda informações sobre o crime, que teria ocorrido quando Ferreira se distanciou do grupo de pessoas com quem estava. Ao retornar para casa algum tempo depois, o homem estava com um ferimento de arma branca no tórax e o socorro foi acionado. Ninguém soube informar a motivação do ataque. Com informações g1acre