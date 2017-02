Governo inicia convocação dos aprovados na saúde

O Governo do Estado começou a convocar os servidores da Saúde que passaram no concurso de 2013. Na lista, estão 158 aprovados que devem entregar a documentação até o dia 20 de março. A posse está marcada para sete dias depois.

As contratações são o desfecho de uma determinação do Ministério Público que exigiu do Governo do Estado a demissão de 280 servidores irregulares, lotados na secretaria de Saúde.

Esses trabalhadores entraram sem concurso público e as contratações começaram em 1995 e foram até 2008.

Mesmo fazendo um concurso público em 2013, e com diversas pessoas para serem chamadas, o governo continuava com esse pessoal nos seus quadros. Os concursados cansados de esperar procuram o Ministério Público que conseguiu atender os aprovados e efetivar a retirada dos irregulares.

Com quadro deficitário em hospitais, o governo decidiu contratar 158 pessoas que passaram no concurso. São médicos, enfermeiros, técnicos e motoristas.

“A maioria vai assumir vagas para Rio Branco. Entretanto, alguns profissionais também vão para o interior do estado”, disse Sawana Carvalho, secretária de Estado de Gestão Administrativa.

“Se esse grupo não suprir as necessidades, o governo não descarta novo concurso público. Se for urgente, faremos escolhas simplificadas, mas podemos abrir concurso para efetivos”, declarou.