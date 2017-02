Com chuva, foliões brincam carnaval no Apolônio Sales

Nem mesmo o tempo chuvoso atrapalhou a note de festa carnavalesca dos moradores da região do Apolônio Sales, na parte alta de Rio Branco, neste sábado, dia 25. Não foi por acaso que cerca de 1 mil pessoas passaram pelo pátio de shows que reuniu bandas locais, comidas típicas e muita dança.

Segundo o organizador, Francisco Ribeiro, a festa era um sonho da comunidade, que nem sempre consegue se deslocar para o Centro da cidade ou outros bairros mais distantes. Ele explica que a parceria da prefeitura foi importante no processo de realização do evento.

“Certamente, sem o apoio da prefeitura a gente não teria conseguido fazer esse evento. Temos também outros parceiros da iniciativa privada. Aqui, a gente está colocando bandas locais, tem bebidas, comidas, e também, o principal, a segurança feita pelos policiais militares”, destaca.

E a vendedora Maria do Carmo, de 42 anos, foi uma das moradoras que prestigiou o evento neste sábado. “Olha, eu vim porque quando minha irmã falou, eu achei mais tranquilo. É na porta da casa dela, praticamente, e a cidade anda muito perigosa, a gente tem é medo de sair de casa, ainda mais para festas, a noite, no carnaval. Vou brincar aqui mesmo, está ótimo”, afirmou.

Nos bairros da Capital, as atividades carnavalescas seguem até a próxima terça-feira, dia 26. Até lá, os grupos musicais vão embalar as festas nos bairros de Rio Branco. Com informações ac24horas