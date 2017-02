Carnaval do Mercado Velho é embalado ao som do maracatu com o tema “Brincar como Antigamente”

Com o tema “Para Brincar Como Antigamente”, o Carnaval do Mercado Velho, neste sábado, 25, segundo dia de folia em Rio Branco, começou ao som do maracatu.

Um grupo composto de 20 integrantes com alfaia, ganza, xequerê e caixinha, todos instrumentos típicos do maracatu, embalou a festa até às 19h.

Vanessa França, organizadora do grupo, que existe há um mês, destacou a importância do resgate histórico e cultural do maracatu. “O maracatu veio com os negros da África. Eles figiam que estavam homenageando os nobres, se vestiam como nobres e saíam nas ruas em cortejo com instrumentos, mas na verdade estavam homenageando os reis da África e não de Portugal.”

A folia do Mercado teve a presença da realeza do Carnaval. O quarteto formado pelo Rei Momo, Rainha e Rainhas Gay e Travesti escolhidos durante evento no Calçadão da Gameleira, na última sexta-feira, 24, dançaram o maracatu com os presentes.

Logo depois, às 18h, a Rede Banzeiro e o grupo Jabuti Bumbá assumiram o comando da folia no palco do calçadão do Mercado. Com informações ac24horas