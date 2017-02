Bando invade casa na tentativa de matar homem e matam criança de um ano com dois tiros

Segundo informações 15 disparos foram efetuados contra o pai da criança. Cinco elementos que afirmam ser do Bonde dos 13 participaram do crime.

Tayson Holanda da Silva, de 1 ano e 4 meses foi atingido por dois disparos de arma de fogo e um deles na cabeça. O fato ocorreu no bairro cadeia velha, em Rio Branco, próximo ao Senai na noite deste sábado, 25. Mais de 15 disparos foram efetuados por cinco elementos, o alvo era William da Silva Mendonça que chegou a ser atingido com um tiro na perna.

O caso aconteceu na Rua Venezuela, na casa 127. Segundo boletim de ocorrência, os militares foram informados de um tiroteio e quando chegaram ao local, o pai da criança, Gleylson Lima da Silva, descia as escadas desesperado com o filho nos braços pedindo por socorro. A criança chegou a ser atendida pelo SAMU, mas morreu 3 minutos depois a caminho do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Informações oficiais dão conta de que cinco elementos participaram da ação. Um deles, Talyson de Souza Teixeira foi preso quando empreendia fuga, na Rua México. Ele revelou a existência das três armas utilizadas na ação, uma espingarda, um revolver com seis cartuchos e uma pistola com munição.

O segundo suposto agente do crime é menor D. N. S. foi preso no bairro Cadeia Velha portando uma pistola Taurus lotada de munição. Estão foragidos Caboquinho, Rambo e Cruck, há informações que todos são membros do Bonde dos 13. Com informações jairocarioca