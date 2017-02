‘Anjo da Chapecoense’ conhecerá ídolos do Real Madrid

O adolescente Johan Alexis Ramírez, 15 anos, viajará nesta quinta-feira (16) para Madri para conhecer seus ídolos no futebol: os jogadores do Real Madrid.

Ramírez e o pai ajudaram as autoridades colombianas a chegarem mais rápido ao local do acidente com o avião da delegação da Chapecoense, no dia 29 de novembro de 2015. Como conheciam bem a região, eles mostraram atalhos aos socorristas, que conseguiram chegar mais rapidamente ao local da queda e resgataram seis sobreviventes.

Antes de partir para a Espanha, Ramírez recebeu uma mensagem do também colombiano James Rodríguez. “Você é um exemplo para todas as crianças e para todo o mundo. Esperamos você aqui para que compartilhemos juntos a magia do Real Madrid”, disse o meia do time merengue.

Na Espanha, ele conhecerá todo o elenco e assistirá uma partida da equipe comandada por Zinedine Zidane. O adolescente já recebeu diversas homenagens por sua valentia e por seu empenho em ajudar os socorristas. No Brasil, o “Anjo da Chape” recebeu a Ordem de Rio Branco, a mais alta honraria do governo brasileiro.

Recentemente, a família de Ramírez também recebeu um prêmio pela ajuda. Eles moravam em um barraco de madeira no então morro Cerro Gordo, que foi rebatizado como Morro Chapecoense, e ganharam um nova casa, de alvenaria e pintada de verde. (ANSA)