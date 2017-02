Vereador propõe pausa para sexo durante o trabalho

O vereador de uma cidadezinha sueca situada no Circulo Polar Ártico apresentou uma proposta inusitada para melhorar o humor dos funcionários da prefeitura: fazer sexo. O homem por trás da ideia, Erik Muskos, vereador em Overtornea, no extremo-norte da Suécia, defende que os servidores tenham permissão para interromper o expediente e dar uma escapadinha para transar com seus parceiros – e a pausa não seria descontada do salário.

Ele alega que as relações sexuais podem aumentar a motivação e a produtividade dos funcionários e incrementar as taxas de natalidade na cidade, que tem cerca de 4,5 mil habitantes.

Segundo Muskos, a proposta já foi aceita por “quase todos” os 550 funcionários municipais e deve ser discutida pela Câmara dos Vereadores nos próximos meses. O vereador diz que os principais críticos de sua ideia são servidores idosos que acham “embaraçoso” legislar sobre o que acontece na cama.

No entanto, ele afirma que manter relações sexuais seria uma forma de combater o tédio e a depressão em uma cidade que fica boa parte do ano no escuro e debaixo de neve. “Devemos cuidar uns dos outros”, disse Muskos à rede britânica “BBC”. “Se assim conseguirmos melhorar nossas relações, então terá valido a pena”, acrescentou. (ANSA)