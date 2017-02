Trabalhador rural é morto com dois tiros no bairro Tancredo Neves

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Homem voltava para casa após encontrar com um primo. ‘Ele era muito caseiro’, conta a irmã da vítima.

O trabalhador rural Gelson Nascimento Almeida, de 35 anos, foi morto com dois tiros no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, na noite da sexta-feira (24). Segundo informações da família, um dos disparos acertou as costas e o outro a perna.

A irmã da vítima, que não quis ter o nome divulgado, conta que Almeida morava no bairro e que no momento do ocorrido estava com um primo, que também foi atingido, mas socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem que ficou ferido foi identificado como Jackson Rodrigues de Almeida, de 27 anos, segundo informações policiais.

“Na verdade, ele tinha chegado do trabalho quase à noite, pegou a moto dele e subiu próximo do box. Chegando lá, ele viu meu primo e foi conversar. Quando ele já vinha, houve esse atentado. Meu primo também foi atingido, ele está no hospital”, diz.

A mulher acrescenta que o irmão chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ela acredita que ele não era o alvo do ataque. “Ele era muito caseiro. Trabalhava em uma fazenda na Transacreana. Curtimos muita tatuagem, mas somos direitos”, acrescenta.

O 5° Batalhão da Polícia Militar (5BPM) informou que os dois homens, responsáveis pelos disparos, chegaram em uma motocicleta às proximidades da ocorrência. O garupa utilizou uma pistola e efetuou vários disparos contras as duas vítimas. O outro homem ferido foi atingido na região do glúteo. Com informações G1 Acre