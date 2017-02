Tiroteio e morte no bairro Defesa Civil marca primeira noite de carnaval em Rio Branco

Uma dupla tentativa de homicídio e uma morte foi registrado na noite desta sexta-feira de carnaval, (24), no Beco do Independência, localizado no bairro Defesa Civil, em Rio Branco.

Segundo informações, três jovens estavam em uma residência jantando, quando dois homens armados invadiram a casa e já começaram a atirar no trio, que para escapar da morte, saíram correndo pelo os fundos da casa.

O jovem João Vitor, vulgo ”rato”, 16 anos, foi atingido nas costas, vindo a cair em um buraco na parte de trás da residência, morrendo no local. As outras vítimas também foram baleadas e socorridas pelo o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que prestaram atendimento e depois conduziram os jovens ao Pronto Socorro de Rio Branco. A direção da unidade de saúde ainda não divulgou boletim médico dos pacientes.

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizaram buscas por toda região e bairros adjacentes, mas ninguém foi preso até o momento.