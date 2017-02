Rússia inaugura 1ª biblioteca de gelo do mundo

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A cidade de Baikalsk, na Rússia, inaugurou, próximo às águas do Lago Baikal, a primeira biblioteca do mundo feita com blocos de gelo.

O acervo é composto por 420 livros esculpidos nas paredes e está disponível em vários idiomas como russo, inglês, chinês e coreano. Além disso, nos largos blocos de gelo é possível ler frases de pessoas que enviaram seus desejos e sonhos para serem gravados.

De acordo com Maxim Khvostishkov, chefe do Turismo local e responsável pelo projeto, “a maior parte das pessoas desejam ter saúde, filhos, e principalmente que não haja guerra”.

A biblioteca foi construída em círculo, para dar a ideia de labirinto. Segundo os organizadores, o local ficará disponível até o mês de abril, quando o inverno termina e o gelo é derretido.